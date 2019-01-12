“يويفا” يعاقب لوفرين بعد شتيمة راموس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، معاقبة المدافع الكرواتي ولاعب ليفربول الإنجليزي، ديان لوفرين بالحرمان مباراة دولية واحدة بعد الشتيمة التي وجهها لقائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد سيرجيو راموس.
وقام لوفرين بسب راموس بـ”لفظ مشين” عقب المباراة التي جمعت بين كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية وفاز فيها الكروات بنتيجة 3-2.
وبعد اللقاء، خرج النجم الكرواتي في بث مباشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، من غرفة الملابس، وقام بشن هجوم لاذع على راموس قبل أن يسبه بلفظ مشين يرتبط بالأعضاء التناسلية الأنثوية.
وقال لوفرين: “أعطيت راموس ضربة قوية بالمرفق. أخرج وتحدث الآن يا صديقي.” وتابع حديثه بتوجيه الشتيمة المشينة لراموس ومنتخب أسبانيا.
وعقب المباراة نشر لوفرين صورة، على حسابه بـ”إنستغرام”، وهو يرتقي للكرة عاليا، بعد أن قام بضرب راموس بكوعه على رأسه.
وجاء هجوم لوفرين على راموس بعد أن بدأ مدافعا ليفربول وريال مدريد في التراشق عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تسبب قائد الريال في إصابة النجم المصري محمد صلاح في كتفه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا واتهمه لوفرين بالتعمد.
لكن راموس لم يعجبه الأمر ورد على لوفرين: “لم أرغب أبدا في إيذاء زميل على أرض الملعب نواياي واضحة”.
وخلال مقابلة أجراها لوفرين، في وقت سابق، قال النجم الكرواتي: “إن نظرت إلى راموس فقد ارتكب أخطاء أكثر مني ولكنه يلعب في ريال مدريد حيث عندما ترتكب خطأ تفوز 5-1 أو 5-2. لا أحد يرى تلك الأخطاء”.
ورد راموس على لوفرين حينها بالقول: “لن أجيب على لوفرين، الزمن كفيل بوضع الجميع في أماكنهم الصحيحة. ليس على راموس أن يرد على لوفرين أو أي شخص يرغب في تصدر 3 أغلفة للصحف”.
وأضاف: “علينا أن نغلق الموضوع سريعا، حتى يدركوا مكانتهم الحقيقية، وألا يتحدثوا عن الآخرين”.
يشار إلى أن لوفرين تعرض لإصابة في المباراة التي خسرها ليفربول أمام وولفرهامبتون في كأس الرابطة، ويغيب عن لقاء الريدز في مواجهة برايتون يوم السبت في الدوري الممتاز.
سكاي نيوز