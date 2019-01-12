ليفربول في ورطة .. وشكل جديد للدفاع والهجوم أمام برايتون

ضرب الإرهاق والإصابات عددا من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي في ظل جدول المباريات المزدحم، مما أجبر المدرب يورغن كلوب على القيام بتسعة تغييرات دفعة واحدة على تشكيل الفريق الأساسي الذي خاض مباراة الدور الثالث لكأس الإتحاد الإنجليزي ضد وولفرهامبتون يوم الإثنين الماضي، وانتهت بخسارة الريدز 2-1 والخروج من المسابقة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة برايتون في البريميرليغ، تحدث كلوب عن الأسباب التي دفعته للقيام بهذه التعديلات وعن استعدادات الفريق لمواجهة اليوم، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.
ويدخل ليفربول المباراة وسط أزمة دفاعية يعاني منها الفريق نتيجة إصابة 3 لاعبين فى مركز قلب الدفاع، هم جو جوميز، وجويل ماتيب، بالإضافة إلى ديان لوفرين.
ويدرس كلوب الدفع باللاعب البرازيلى فابينيو في مركز قلب الدفاع بجانب فيرجيل فان دايك لتعويض غياب لوفرين، كما يدرس المدرب الألمانى الدفع بالجناح السويسرى شيردان شاكيرى بجانب ساديو ماني وفيرمينو على أن يتواجد محمد صلاح فى مركز “رأس الحربة”، حيث يعتزم كلوب تطبيق خطة “4–2–3–1” خلال المباراة.
وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي اكسبريس” فإن التشكيلة الأساسية لنادى ليفربول فى مباراة أمام برايتون ستضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، وفى الدفاع روبرتسون وفان دايك وفابينيو وأرنولد، وفى الوسط سيكون جوردان هندرسون وفينالدوم وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وشاكيرى، وفي الهجوم محمد صلاح.
وعن توظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم الطبيعية، قال كلوب ” إذا أخذنا فابينيو كمثال، فتوظيفه في مركز قلب الدفاع – إذا حدث ذلك، لن يكون وضعًا جديدًا بالنسبة له، لأنه قد لعب في هذا المركز من قبل. نحن نقوم بمثل هذه الأشياء خلال التدريبات، فعندما تعرف لاعبيك بشكل جيد – وأنا كذلك – يمكنك توظيفهم في مراكز مختلفة عن تلك التي تعوّدوا على اللعب فيها “.
ويطالب ليفربول بتحقيق الفوز خارج أرضه أمام برايتون، يوم السبت، من أجل الحفاظ على فارق الـ 4 نقاط في حال فوز مانشستر سيتي الذي يواجه وولفرهامبتون يوم الاثنين ليلا.
سكاي نيوز