رونالدو في قلب “ورطة جديدة” مع عارضة أزياء بريطانية

في خضم أزمته مع سيدة أميركية تتهمه باغتصابها، أكدت مصادر أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر البدء في إجراءات مقاضاة ضد عارضة أزياء بريطانية، اتهمته بـ”الاستغلال العاطفي”.
وزعمت العارضة جاسمين لينارد أن النجم البرتغالي “استغلها عاطفيا” عندما تواعدا قبل 10 أعوام، في سلسلة تغريدات على “تويتر” أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية.
وضمن أحد التغريدات قالت لينارد: “لن أجلس وأشاهده (رونالدو) يستمر بالكذب. سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة ضحية الاغتصاب كاثرين مايورغا”، في إشارة إلى السيدة الأميركية التي تتهم رونالدو بالاعتداء عليها جنسيا في الولايات المتحدة عام 2009.
وقال موقع “فوكس سبورتس” إن فريق المحامين التابع لرونالدو، أكد أن النجم البرتغالي لا يعرف شيئا عن لينارد، مشيرا إلى أن نجم يوفنتوس الإيطالي “سيتخذ إجراءات لمقاضاتها”.
وكانت شرطة ولاية نيفادا قد طلبت رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي للاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في إطار تحقيق في اتهامه باغتصاب كاثرين مايورغا قبل 10 سنوات في لاس فيغاس.
وأكد رونالدو (33 عاما)، الذي يُعتبر على نطاق واسع واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، أنه بريء من الاغتصاب، وقال عبر محاميه في لاس فيجاس يوم الخميس إن اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام “كان بالتراضي”.
سكاي نيوز