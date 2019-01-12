انخفاض كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق‬

شهدت أسعار بعض السلع الاستهلاكية انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وعزا التجار ذلك لتراجع واستقرار سعر صرف الدولار مؤخراً .
وبحسب جولة (المجهر) بالأسواق انخفض سعر جوال السكر المستورد زنة (50) كيلو من (1400) إلى (1200) جنيه و(10) كيلو انخفض إلى (260) جنيهاً مما أدى إلى خفض الكيلو من (34) جنيهاً إلى (28) جنيهاً.
وانخفض سعر كيلو الأرز من (70) جنيهاً إلى (50) جنيهاً وكيلو العدس من(70) جنيهاً إلى (55) جنيهاً ، وإلى ذلك تراجع سعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلاً من (1200) إلى (960) جنيهاً وزيت صباح عبوة لتر انخفضت إلى (90) جنيهاً بدلا عن (100) جنيه ، وباكتة الدقيق (زادنا ،سيقا، مخصوص) من (450) جنيهاً إلى (400) جنيه وأيضاً انخفض سعر كرتونة الشعيرية والمكرونة والسكسكانية من (530) جنيهاً إلى (400) جنيه وبالتالي انخفض سعر الكيس للقطاعي من (30) جنيهاً إلى (25) جنيهاً .
وأكد التجار أن كافة السلع سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار تراوح ما بين (15% ـ إلى (20%) إذ انخفض رطل الشاي من (160) جنيهاً إلى (145) جنيهاً ، وكيس لبن الجاف عبوة (2) كيلو ربع تراجع إلى (480) جنيهاً بدلا عن (620) جنيهاً ، وانخفض سعر علبة الصلصة من (55) جنيهاً إلى (50) جنيهاً ورطل البن من (80) إلى (65) جنيهاً
وكذلك انخفض سعر طبق البيض من (110) جنيهات إلى (95) جنيهاً وكيلو الجبنة انخفض من (200) جنيه إلى (180) جنيهاً وكيلو الفراخ من (110) إلى (100) جنيه.
وبالرغم من انخفاض الأسعار أكد التجار تراجع القوة الشرائية بنسبة كبيرة مقارنة مع الفترة الماضية بسبب شح السيولة لدى المواطنين ، مشيرين إلى أن الاستهلاك انحصر في السلع الضرورية فقط بينما تراجع الطلب على المشروبات الغازية والزبادي والحلويات.
الخرطوم ـ سيف جامع
صحيفة المجهر السياسي