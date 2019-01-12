مورينيو في قطر بوظيفة جديدة وأبو تريكة يرحب

- بعد إقالته من تدريب نادي مانشستر يونايتد بأقل من شهر، عاد البرتغالي جوزيه مورينيو للظهور مرة أخرى وهذه المرة بوظيفة جديدة في بلد عربي.
انضم البرتغالي مورينيو والملقب بـ” السبيشال وان”، إلى طاقم محللي قنوات “بي إن سبورت” القطرية، والتي تضم عددا من أشهر محللي مباريات كرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي للقناة على صفحته الخاصة على “تويتر” تغريدة، جاء فيها:” المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يلتحق بمجموعة beIN SPORTS العالمية لتحليل مباراة قطر والسعودية يوم 17 يناير/كانون الثاني ضمن مباريات كأس آسيا — الإمارات 2019 ومباراة آرسنال وتشلسي يوم 19 يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز”.
سبوتنيك