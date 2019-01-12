الاتحاد الأوربي يدعم النيل الأبيض بالكتاب المدرسي

تسلمت وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض، بمباني الوزارة بربك، أمس (٢٥٩) ألف كتاب عبارة عن الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي المقدم من قبل الاتحاد الأوربي ضمن مشروع تقوية تعليم الأساس بالسودان بواسطة البنك الدولي.وشهد مراسم التسليم وزير التربية والتوجيه “نصر الدين محمد آدم” و”عبد الله أحمد علي البشير” المدير العام للوزارة و”علي أبكر محمد يحيى” المدير المالي بالمشروع وعدد من قيادات الوزارة.وقال “نصر الدين محمد آدم” وزير التربية والتوجيه إن المشروع يأتي في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم الاتحادية.وقال هذا المشروع يتضمن تشييد عدد من الفصول وتكملة بعض المرافق الخدمية بالمدارس وخاصة مدارس البنات، وقال الوزير إن خطة الوزارة للعام ٢٠١٩ تهدف لإنشاء (٥٠) مدرسة بالمرحلتين الأساس والثانوي.من جهته أوضح “عبد الله أحمد علي البشير” أن الكتاب المدرسي الذي تم تمويله عبر مشروع تقوية تعليم الأساس بالبلاد، يشمل الكتب من الصف الأول أساس وحتى الصف الخامس أساس، وأشار إلى أن هذه الكتب سيتم توزيعها في العام الدراسي المقبل، وقال إن هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة المدرسية.
صحيفة المجهر السياسي.