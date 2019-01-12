أزمة جديدة بسبب برمجة مباريات الهلال والمريخ في الدورة الثانية من الممتاز

يتوقع المراقبون أن تحدث أزمة جديدة بين الاتحاد وناديي الهلال والمريخ بسبب البرمجة الجديدة للمنافسة في حال تأهل الهلال لمرحلة المجموعات والمريخ للمرحلة المقبلة من العربية؟ وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد قام ببرمجة مباريات الدورة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الممتاز، التي تقرر أن تنطلق منافساتها في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث سيبدأ المريخ في المجموعة الأولى بمواجهة الخرطوم الوطني في السابع عشر من الشهر الجاري، ثم لقاء الأمل عطبرة في الحادي والعشرين من يناير، قبل ملاقاة الأهلي الخرطوم في الخامس من فبراير، ثم سيواجه الموردة الخرطوم في التاسع من فبراير، وسيلعب أمام حي الوادي نيالا في الثاني والعشرين من فبراير، ثم يختتم مبارياته أمام الهلال الأبيض في السابع عشر من الشهر ذاته.
أما الهلال، فيخوض أولى مبارياته في المجموعة الثانية بملاقاة المريخ الفاشر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ثم يلعب أمام الأهلي شندي في الثامن والعشرين، وسيواجه الرابطة كوستي في الثامن من فبراير، قبل ملاقاة الشرطة القضارف في السابع عشر من فبراير، فيمل سيلعب أمام حي العرب بورتسودان في الحادي والعشرين من فبراير، ويواجه ود هاشم سنار في الرابع والعشرين من ذات الشهر، وسيخوض الفريق آخر مواجهاته في الثامن والعشرين من فبراير أمام هلال كادوقلي.
صحيفة المجهر السياسي.