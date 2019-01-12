السعودية تحذِّر من “الثورات المهلكة”

حذر وزير الشؤون الإسلامية السعودي، د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من الثورات التي قال إنها “مسماة كذباً وزوراً وبهتاناً بثورات الربيع العربي”، معتبراً أن المملكة العربية السعودية تواجه “هجوماً ظالماً” ممن وصفهم بـ”أعداء الإسلام”.
وقال آل الشيخ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن “السماح لمت سماهم بدعاة الفتن والشر، والمتاجرين بعواطف الشعوب، يؤدي إلى التشريد والقتل والدمار والخراب للأوطان، دون فائدة أو نفع يعود على الشعوب والأوطان في الدين أو في الدنيا”. وتابع بالقول إن “هذا كله بسبب دعاة الفتنة ومن سيسوا الدين لاكتساب الدنيا ومحاولة الاستيلاء على الحكم”.
ورأى عبداللطيف آل الشيخ أن السعودية “تواجه في الآونة الأخيرة ما سماه بالهجوم الظالم من أعداء الإسلام بجميع أسمائهم وصفاتهم ومعتقداتهم، زاد في ذلك ألماً وحسرة وأذى أن هناك من أبناء الإسلام من يقومون بتحقيق هذه الأعمال التي تخدم أعداء الإسلام، من خلال نشر الفتن وتشتيت الشمل والتهييج والإثارة على ولاتهم وقادتهم”.
ودعا إلى ضرورة التعاضد والتماسك حتى نخلص الوطن من شر الأشرار وأصحاب البدع والضلالات وشرار الناس من الخوارج ومن سار في ركابهم. بحسب تعبيره,
شبكة الشروق.