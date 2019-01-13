منجم سوداني شهير يتنبأ بمقتل ” البشير” على يد الثوار.. ويحدد الموعد بالدقيقة والثانية!

قال المنجم السوداني الشهير بلة الغائب أن الثوار سيقتلون الرئيس السوداني،عمر البشير بعد 5 أيام و7 ساعات و 23 دقيقة و12 ثانية ما أثار جدلا واسعا في السودان.
وأعرب أنصار البشير عن غضبهم من تصريح ” الغائب” وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته فيما لاقى التصريح هوى الكثيرين بالشارع السوداني،الذين احتجوا وثاروا على البشير .
يشار إلى أن بلة الغائب له مريدين كثر بالسودان ، ولديه العديد من الاستشرافات بمستقبل البلاد في السياسة والكرة والاقتصاد ورغم أن البعض يتعامل مع هذه الاستشرافات بقلة اكتراث معتبرينها نوع من أنواع الدجل و التنجيم إلا أنها تجد صدى واسعاً بالشارع السوداني.
صحيفة المرصد
9 التعليقات
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ابو عبدالله
2019/01/13 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا البله كذاب ومنافق ودجال يدعي علم الغيب اليس هو نفسه الذي قال ان البشير سيحكم 33 سنه و25 يوم قبل كده ايش الاتغير يا دجال بله الغائب برضو ركب الموجه زي احزاب الفكه علم الغيب يخص الله وحده وهل بله الغائب ده عارف بموت متين ومجهز كفنه و مقبرته اين وكيف تكون عجيب امر هذا البله وعجيب امر اهلنا في السودان مساكين من يتعلق بمثل هذه الاشياء من الدجل والخرافات.
مدحت الهادي
2019/01/13 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لاحول ولا قوة إلا بالله
باليوم والدقيقة والثانية “سبحان الله”
زول
2019/01/13 at 8:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه خطرفات وخرافات من (بله) المعارضة بعد أن سقطت بس وشبعت سقوط قبل أن تقوم اصلا .. حمى الله البلاد والعباد شرف المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن ..
الشايقي
2019/01/13 at 8:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
دجال معروف ولا يعلم الغيب الا الله – الزول دة لما قال البشير قاعد 33 سنة رغم انو الجماعة عارفين انو كذاب لكن انصار الحكومة كانوا متكيفين منو – الان رغم انو كلامو الجديد دة برضو دجل لكن فيهو دافع للثوار والجهلاء للانقضاض على البشير
AbuAreej
2019/01/13 at 8:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
(وأعرب أنصار البشير عن غضبهم من تصريح ” الغائب” وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته )
يعني لما كان بقول البشير سيحكم كم وثلاثين سنة وكم يوم ودقيقة وكم ثانية كنتم مبسوطين وتطبلوا ولما يقول العكس تطالبون بمحاسبته والقبض عليه؟!!!!) حاجة غريبة
على العموم لا تقلقوا هو لا يعلم الغيب ولن يكون كلامه صحيحاً وان حدث فعلاً فلا يعني انه يعلم الغيب .. ولكن عليكم ترك هؤلاء ..
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
wadalbkri
2019/01/13 at 9:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
كذاب أشر لايعلم الغيب إلا الله يجب محاكمة هذا الدجال المنافق
ياسين سليمان
2019/01/13 at 9:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب خلوهو يعمل حل وسط بين التصريح دة الذي تتنهي صلاحية خلال 3 ايام يعني يوم16 يناير 2019 ,
و بين تصريحه القالو زمان بانه البشير سوف يحكم 31 سنة و 25 يوم و دة تنهي صلاحيته يوم 25 يوليو 2020 من تاريخ قيام الانقاذ 30 يونيو 1989م.
الدجال دة لانه وليه الشيطان شغال يلخبط و يكذب على الناس و يكذَب نفسه بتناقض تصريحاته.
شرف
2019/01/13 at 9:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
بله الغايب ح يموت قبل انتخابات 2020 وسيوجه البشير باقامه جنازة عسكريه له تكريما له والبشير سيكون اول المعزين وسيحضر دفنه
Abu Ahmed
2019/01/13 at 9:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا دجال كبير ومشعوذ وبالثابتة … يلا ناس النظام وهيئة كبار العلماء شوفوا شغلكم وأبدوا لينا بالزول دا في تطبيق الشرع