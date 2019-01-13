بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأحد.. تعرف على سعر الدولار والعملات لافتتاح تعاملات الأسبوع

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 13 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.45 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
13/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4400
0.4389
الجنيه الاسترليني
61.2805
61.1280
الفرنك السويسري
48.5320
48.4112
الدولار الكندي
35.9957
35.9061
كرونة السويدية
5.3410
5.3277
الكرونة النرويجية
5.5886
5.5747
الكرون الدنماركي
7.3326
7.3143
الدينار الكويتي
156.7734
156.3834
الريال السعودي
12.7269
12.6953
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1089
13.0763
الدينار البحريني
126.6582
126.3432
ريال عماني
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
54.7263
54.5901
XAR
1976.5874
1971.1894
الخرطوم (كوش نيوز)