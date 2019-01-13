القبض على مراهق اختطف صبية من كافوري إلى نيالا

أوقفت شرطة حماية الأسرة والطفل بولاية الخرطوم مراهقاً بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور بتهمة اختطاف صبية (17) عاماً من حي كافوري ببحري.
وقال مصدر حسب صحيفة السوداني إن ذوي الصبية كانوا قد أخطروا وحدة حماية الأسرة والطفل شرق النيل، باختفاء ابنتهم، وأرشدوا إلى المتهم، وأضاف المصدر أن الشرطة أجرت تحرياتها وتوصلت إلى مكان المتهم والصبية بنيالا، وعثروا عليها برفقته، مبيناً أنها عرضت على الطبيب وكشف تقريره عن عدم تعرضها إلى أي نوع من الاعتداء، فدونت ضده الشرطة بلاغاً وفقاً لقانون الأسرة والطفل وأخضع للتحقيق.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
خالد طه
2019/01/14 at 8:18 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب ردع وعقوبة امثال هؤلاء المجرمين عقوبة صارمة ورادعة .. هذه عادات سيئة جدا ودخيلة علينا نحن مجتمع الوسط والشمال والشرق.. معلوم انو في دارفور والجنوب موجودة العادة الفبيحة دي. نحن ننكرها ونبغضها ونطلب من الدولة والقصاة شنق من تسول له نفسه فعل هذه العادة المنافية للشرع والعرف