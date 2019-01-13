التهمة ذاتها تطارد صلاح.. والفيديو يقول كلمته في فوز ليفربول

مرة أخرى يقع النجم المصري محمد صلاح فريسة انتقادات قوية، نقلتها هذاه المرة صحيفة “ذا صن” البريطانية التي قالت إن النجم المصري محمد صلاح يواجه من جديد “تهمة التمثيل”، وادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء، فيما تدخلت الإعادة التلفزيونية لتبرأ ساحة اللاعب.
وحصل صلاح، مع بداية الشوط الثاني، على ضربة جزاء ترجمها إلى هدف، كان كافيا ليفوز ليفربول في المباراة الصعبة التي جمعته بمضيفه برايتون، السبت.
وبفضل هدف صلاح، يواصل “الريدز” تصدر ترتيب البريمرليغ بـ57 نقطة، مبتعدا عن مطارده المباشر مانشستر سيتي بسبع نقاط.
واتهم مهاجم ليفربول بالتمثيل، بعد سقوطه في مربع العمليات بطريقة طريفة، إثر تعرضه للعرقلة من طرف المدافع باسكال غروس.
وقالت جماهير برايتون إن صلاح تعمد السقوط، من خلال الاحتكاك بغروس على مستوى غروس، وبالتالي فإنه “غش” أمام الحكم للحصول على ضربة جزاء غير مشروعة.
وسخر بعض المتابعين على المواقع الاجتماعية من طريقة سقوط صلاح، حيث وصفوها بـ”الغطسة”، فيما نشر آخرون صورة قميص اللاعب في أعماق البحار، ليشيروا بذلك إلى أن سقوط صلاح كان شبيها بالغطس في البحر.
في المقابل، أثبتت الإعادة التلفزيونية عكس ذلك، حيث أظهرت أن باسكال لمس بالفعل ساق صلاح، الأمر الذي جعله يفقد توزانه ويسقط أرضا، مما يعني أن قرار الحكم كان صائبا.
يشار إلى أن صلاح تعرض، قبل أيام، إلى هجوم حاد بعد واقعة مشابهة أمام نيوكاسل، في الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي.
وشنت جماهير نيوكاسل هجوماً كاسحا على صلاح، بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها، ونفذها بنجاح في بداية الشوط الثاني، وذلك بدعوى تعرضه لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل، بول دوميت، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء وسط اعتراضات لاعبي الفريق الضيف الذي خسر المباراة وقتها بنتيجة ثقيلة صفر-4.
وأظهرت الإعادة التليفزيونية للعبة وقته أن الاحتكاك الذي وقع بين محمد صلاح ومدافع نيوكاسل بول دوميت “ضعيف”، ورأى كثيرون أن النجم المصري لا يستحق ركلة جزاء، كما قالوا إن صلاح سقط بشكل مبالغ فيه.
سبوتنيك