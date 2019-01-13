بلغت 12 مليار .. اكتمال صفقة بيع صحيفة (الصيحة) للصادق الرزيقي

اكتملت أمس صفقة بيع صحيفة (الصيحة) بين الطيب مصطفى والصادق الزريقي، وبلغت الصفقة (12) مليار جنيه، تدفع على أقساط وبحسب الاتفاق يخصص القسط الأول لتسوية ديون الصحيفة وإلتزاماتها، ومن بينها استحقاقات الصحفيين والعاملين، حيث تم الإتفاق على جميع منح جميع العاملين مستحقاتهم كاملة .
وعلمت مصادر موثوقة أن إدارة الصحيفة الجديدة طالبت بتسلميهم (صحيفة نظيفة) بدون أي ديون أو متأخرات، وقالت ذات المصادر أن معظم الصحفيين والعاملين سيتم الاستغناء عنهم إلا قلة ستواصل مع الإدارة الجديدة، بينما يدور حديث حول بقاء الطيب مصطفى المالك السابق كاتباً بالصحيفة، بالإضافة الى أستكتاب اسحق أحمد فضل الله .
وفي مفاجأة من العيار الثقيل عملت صحيفة مصادر أن المالك الجديد الصادق الرزيقي لن يكون رئيساً للتحرير، وسط حديث عن الإبقاء على رئيس التحرير القديم عبدالرحمن الأمين واستقدام رئيس تحرير جديد .
فيما سيتولى محمد بركة شقيق والي النيل الأبيض أبوالقاسم بركة مهام المدير العام، هذا ومن المنتظر أن تتوقف الصحيفة لمدة أسبوع قبل ان تصدر في ثوبها وملكيتها الجديدتين، وكانت صحيفة مصادر قد انفردت بنشر بيع صحيفة الصيحة منذ أيام المفاوضات الأولى من قبل أشهر من الآن .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
كاب الجداد
2019/01/13 at 2:02 م (UTC 2) رابط التعليق
خال البشير باع جريدتو و داير يكب الزوغة
يا ترى شايل بقجتو ماشي وين ؟؟
سودانى مغبووووون
2019/01/13 at 2:24 م (UTC 2) رابط التعليق
ال 12 مليار دى حق جهدو فيها 25% والباقى 75% مفروض يوزعوها للطرش الكانو بيقطعو من لحمهم الحى
عشان يشترو الجريده لغاية مابقت جريده تمنها 12 مليار جنيه .. لا ومديونة كمان …