ترامب: نجحنا في تخفيض أسعار الأدوية لأول مرة منذ نصف قرن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إن “أسعار الدواء في الولايات المتحدة انخفضت لأول مرة منذ ما يقارب نصف قرن”.
وأوضح ترامب في تغريدة على صفحته في “تويتر”، أن “الأمريكيين استطاعوا أن يوفروا 26 مليار دولار، بفضل انخفاض أسعار الأدوية، وذلك خلال الأشهر الـ 19 الأولى من إدارتي”.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن “سياستنا الهادفة إلى توفير مختلف الأدوية في السوق وعدم احتكارها آتت أكلها”.
وكالة الأناضول
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/01/13 at 2:23 م (UTC 2) رابط التعليق
الأشهر الـ 19 الأولى من إدارتي … بعد سنتين ويقول ليك الاشهر الاولى
كذاب اشر .. شركات الدواء الامريكية مافيا داخل مافيا .. ويمكن ان تصل الى التصفيات الجسديه
فى حال المس بمصالحها … واحتكار الادوية وبراءات اختراعها