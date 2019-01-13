ليفربول يتخطى برايتون بهدف محمد صلاح

قاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد على برايتون.
وحقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه برايتون بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فالمر، في الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل النجم صلاح هدف فوز ليفربول في الدقيقة 50 من ركلة جزاء حصل عليها هو بنفسه، بعدما تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة أكثر من لاعب.
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 57 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
المصري اليوم