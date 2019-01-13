كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > رياضية > ليفربول يتخطى برايتون بهدف محمد صلاح
الأقسام :

رياضية

2019/01/13

2019/01/13


ليفربول يتخطى برايتون بهدف محمد صلاح



شارك الموضوع :

قاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد على برايتون.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه برايتون بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فالمر، في الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم صلاح هدف فوز ليفربول في الدقيقة 50 من ركلة جزاء حصل عليها هو بنفسه، بعدما تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة أكثر من لاعب.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 57 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

المصري اليوم

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.