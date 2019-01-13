مزارعون بالقضارف: أيادٍ خفية وراء التراجع غير المنطقي في أسعار المحاصيل

كشف مزارعون بولاية القضارف عن وجود أياد خفية تحدد الأسعار بسوق المحصول بالولاية بالاتفاق فيما بينها, مشيرين لتراجع الأسعار دون أسباب منطقية بجانب أن المحاصيل عموماً غير قابلة للعرض والطلب كالسلع الأخرى, لافتين إلى تذبذب أسعار المحاصيل وعدم ثباتها.
وأكد عضو اللجنة الزراعية بالولاية المزارع حسن زروق عدم ثبات أسعار المحاصيل بسوق المحاصيل, عازياً ثبات الأسعار إلى اتفاق يتم بين شركات وهي التي تحدد الأسعار بالتنسيق فيما بينها, وقال لـ(السوداني) إن أسعار المحاصيل غير خاضعة للعرض والطلب بل توجد جهات تضع الأسعار حسب حاجتها وهي تتحكم في السوق, مشيراً إلى ثبات أسعار السمسم وتذبذب أسعار الذرة, وأضاف: “بلغ سعر اردب الذرة 1650 جنيها بدلاً عن 1950 جنيها”.
وأكد رئيس اتحاد الزراعة الآلية السابق بولاية القضارف المزارع أحمد أبشر، أن أسعار المحاصيل عموماً تشهد تراجعا دون أسباب منطقية, وقال لـ (السوداني) إن الحصاد اكتمل بنسبة 60 – 70% والمتبقي حوالي 30% وبالتالي المفترض أن تزيد أسعار المحاصيل ولكن حدث العكس في أسعار المحاصيل, كاشفاً عن وجود جهات غير معلومة تعمل بالتنسيق فيما بينها لتحديد أسعار للمحاصيل, مشيراً إلى أن المحاصيل غير قابلة للعرض والطلب كبقية السلع الأخرى والذي يحدث حالياً هبوط في الأسعار من غير أسباب منطقية, لافتاً إلى وجود جهات غير معلومة تعمل في شراء المحاصيل بسهولة بالتنسيق فيما بينها وهذا يسبب عدم التنافس.
وأشار المزارع بولاية القضارف حمزة عبد القادر عبد المحسن إلى أن أسعار الذرة لا تتناسب مع التكلفة ومع المحاصيل الأخرى، لجهة أن هناك زيادة مقدرة للمحاصيل كافة, مؤكداً وجود جهات لها مصلحة تتسبب في تراجع الأسعار, وقال لـ(السوداني): “رغم ضعف إنتاج الذرة بسبب التكلفة العالية وعدم توفر العمالة، إلا أن هناك اتفاقا غير واضح من جهات غير معلومة تتسبب في عدم ثبات السعر ووجود أسباب أخرى، وهي السيولة، بجانب مساهمة البنك الزراعي في انخفاض أسعار الذرة لجهة أنه لم يزد سعر السلم”. وأبان حمزة أن زيادة السعر من البنك الزراعي قد تحرك أسعار السوق ومن المفترض أن يزيد سعر الذرة أسوة بالمحاصيل الأخرى, مشيراً لثبات أسعار السمسم, لافتاً إلى ضعف الوارد بسبب التخزين من بعض المزارعين.
تقرير: رحاب فريني
صحيفة السوداني
1 التعليقات
الحر الراي
2019/01/13 at 4:28 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سلاااام ده شغل نضيف
شكلو الجماعه سمعوا كلامنا وبقوا ارخو الاسعار بالقوة الجبريه وبذكاء
لكن لا نريد ظلم احد واعتقد انها غير ظالمه لان الزيادات 300%
ونتمني يمتد هذه العمل الذكي للجميع للكل بلا جشع بلا طمع و دورو ع ناس الشركات والقطط السمان
لبن دواء سكر لحمه عيش بيض فواكه خضار الخ ……………
كما قال عمكم اسحق الجائع لا يسمع
لكن بعد اشبع واي حاجه ف متناول يدو
يسمع ويري ويحس ويرقص زاتو
الدولار الجمركي = 6
الاسعار = نقصان 300% زي ما كانت
ده كلوووووو = امن استقرار قوه للبلاد