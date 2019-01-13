شاب يترك خطيبته بعد أن وصفت صديقة القادم من الإمارات إلى السودان بأنه .. (مز)

تفاجأت أسرة شاب من مدينة ربك بإبنهم وهو يترك خطيبته التي كان من المقرر أن يتم الزواج منها في أواخر يناير الجاري وهي زميلته بأحد البنوك بالخرطوم ، وبالعودة إلى السبب الذي رآه البعض غير كاف يقول الشاب (م،ف) أنه قام بدعوة صديقه الذي جاء إلى السودان في زيارة سنوية من مقر عمله بالإمارات في أحد المطاعم الشهيرة بشارع المطار ، وكانت خطيبته برفقته وبعد أن تناولوا وجبة الغداء وتبادلوا أطراف الحديث و(تونسوا) ، ونسبة لارتباط صديقه بمناسبة اجتماعية تخصه استأذن وغادرهم ، وبدأ هو في الونسة مع خطيبته بحسب صحيفة آخر لحظة ، التي قالت له (بالمناسبة صحبك مز يا مز انت) ومن هنا أدرك بأن هذه ليست الزوجة المناسبة له ، خاصة وأنه ضد هذه المصطلحات ، ولديه رأي في أي فتاة تتفوه بها .
الخرطوم (كوش نيوز)