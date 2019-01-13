سيميوني على رادار “الشياطين الحمر”

قالت صحيفة “مترو” البريطانية إن المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، قد يكون خليفة جوزيه مورينيو، في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويقود “الشياطين الحمر”، منذ الشهر الماضي، أولي سولسكيار، بصفة مؤقتة، حيث يحتل معهم المركز السادس برصيد 38 نقطة.
وذكرت “مترو” أن إدارة يونايتد تسعى جاهدة إلى تعيين “خليفة دائم” لمورينيو، في نهاية الموسم الجاري، مضيفا أنها تستهدف حاليا 3 مدربين.
ووضع مسؤولو الفريق على رأس اهتماماتهم مدرب أتلتيكو مدريد، سيميوني، ومدرب توتنهام هوتسبير، ماوريسيو بوتشيتينو، إلى جانب مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت.
لكن مصادر “المترو” رجحت كفة سيميوني، حيث قالت إنه أبرز مرشح لقيادة سفينة مانشستر يونايتد ابتداء من الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن يبدأ المسؤولون، خلال الأيام المقبلة، التفاوض مع المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 48 عاما، لمعرفة رغبته في خوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة.
وحقق سيميوني نجاحات باهرة مع أتلتيكو، حيث قاده إلى لقب الدوري الإسباني وأصبح منافسا قويا لبرشلونة وريال مدريد، كما أحرز معه عدة ألقاب أوروبية.
وخاض المدرب تجارب مختلفة بالدوري الأرجنتيني ثم الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى “الليغا” الإسبانية.
سكاي نيوز