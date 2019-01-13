مقتل عنصر عصابة متفلتة أثناء تنفيذه عملية نهب جنوب “الخرطوم”

قي أحد منسوبي العصابات المتفلتة مصرعه في أعقاب تلقيه طعنات قاتلة على يد أحد المواطنين أثناء تنفيذه عملية نهب جنوب الخرطوم، وكشف مصدر لـ(لمجهر) أن الضحية برفقته أربعة أشخاص كانوا يستقلون ركشة، قطعوا الطريق على أحد المواطنين بمنطقة التكين وقاموا بصدمه بالركشة التي يستقلونها، وفي أثناء سقوط المتهم نزل الضحية لمعاينة المتهم الذي كان ممدداً على الأرض من هول الارتطام، وأوضح المصدر أن الضحية حاول الاستيلاء على هاتف المتهم وأمواله، بيد أن الأخير باغته بطعنة أرغمته على التراجع، ولاذ المتهم بالفرار، فيما قام مرافقو الضحية بمحاولة إسعافه إلى مستشفى بشائر، بيد أنه فارق الحياة متأثراً بالطعنة، ليتم توقيف المتهمين الأربعة الذين يرافقونه بقسم شرطة النصر، الذين أقروا بالواقعة السابقة.
صحيفة المجهر السياسي.