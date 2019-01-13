بالفيديو: بشة الكبير والصغير يقودان الهلال لاكتساح موكورا بثلاثية في الكونفدرالية

انطلق الشوط الاول بقوة هجومية ضاربة من قبل الهلال الذي وضع خصمه تحت الضغط وسيطر على وسط الملعب وقاد سلسلة من الطلعات الهجومية الخطيرة على مرمي موكورا.
هدف أول
أحرز اللاعب محمد مختار بشه الهدف الاول للهلال في الدقيقة السادسة من تصويبة قوية عبرت الحارس الرواندي , عقب الهدف الاول قاد الهلال طلعة هجومية عبر اللاعب امبوبو لكن الحارس ابعد الكرة الى جانبية .
دخل الفريق الرواندي أجواء المباراة وقاد له حسين كيزا طلعة هجومية حولها بوي الى ركلة زاوية في الدقيقة 37 لم يستفد منها الفريق الرواندي.
عاد الهلال إلى أجواء المباراة مجددا وقاد له اللاعب شيبوب كرة تناقلها مع جيوفاني لتصل الى امبوبو ويسدد تمر الى ضربة مرمي , في الدقائق الأخيرة من الحصة الأولي عاد الضيوف ولكن هجماتهم كانت خجولة لينتهي الشوط الأول بهدف لصالح الهلال .
الشوط الثاني كان سريعا وقاد فيه الهلال هجمة انتهت في أقدام الحارس الرواندي قاد منها هجمة تحولت سريعا إلى هجمة سريعة أبطل مفعولها الهلال ليحصل الضيوف على ركلة ثابتة مع كيزا نفذها تصل إلى جمال سالم.
تواصل البحث الهلالي عن هدف ثاني ومن تسديدة قوية عادت من الحارس وسط توهان دفاعي وغياب للتغطية تصل الكرة الى اللاعب ادريسا امبوبو كرة قوية تهز الشباك هدفا ثانيا للهلال .
وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد تراجع الفريق الرواندي في الجزء الثاني من الحصة الثانية الى مناطقه الدفاعية وتخلى عن الهجوم المطلق واعتمد على الهجمات المرتدة التي لا تخلو من الخطورة .
أجرى مدرب الهلال تعديلا بخروج اللاعب جيوفاني وحل في مكانه اللاعب محمد موسى الضي .
اضاف اللاعب محمد احمد بشير بشه الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 80 من عكسية اللاعب البديل محمد موسى الضي حولها الى داخل الشباك رأسية .
الخرطوم (كوش نيوز)
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