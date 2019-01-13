بث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً غنائياً على يوتيوب تظهر فيه الفنانة إيلاف عبد العزيز تؤدي فيه إحدى أغنياتها وهي تحمل طفلاً على حجرها حيث ظلت تخاطبه بكلمات الأغنية و تردد (يا جناي أنا) .
وكان المقطع الذي عنون بعبارة (إيلاف عبد العزيز برفقة نجلها مصعب يا جناي) قوبل بردود فعل متباينة حيث أهتم بعض المعلقين بطلتها و لفت إنتابههم المكياج الذي ظهرت به أكثر من الطفل الذي كان معها وكانت تغني له .
أحد المعلقين كتب مستنكراً المغالاة في وضع المكياج حيث قال 🙁 عجباً لمن أهتمت بزينة وجهها لنظر الخلق ولم تهتم بزينة قلبها محل نظر الخالق) وكتب آخر يقول :(خساره….بيضت وشها).
البعض أثار انتباهه ظهور طفلها مصعب معها حيث جاءت التعليقات تقول :(ماشاء الله ربنا يحفظو يارب) وآخر كتب (محترمة وراقية وصوتا حلوه ربنا يحفظك انتي ولدك).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: مكياج الفنانة إيلاف عبد العزيز يسرق الأضواء من طفلها الذي ظهر معها في إحدى أغنياتها