مدرب ليفربول يعترف بواقعة المكتب: ارتكبت أكبر أخطاء حياتي

بعد ساعات من انتصار ثمين، حافظ به ليفربول على فارق مقبول من النقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، خرج يورغن كلوب باعتراف جديد يدلل على شخصية المدير الفني الموضوعية، واعترافه بالأخطاء.
وعبر ليفربول بصعوبة، السبت، وبفضل ركلة جزاء للفرعون المصري محمد صلاح، عقبة مضيفه العنيد برايتون في الجولة الـ22، ليحافظ على صدارة ترتيب البريميرليغ بـ57 نقطة (مانشستر سيتي يحل ثانيا بـ50 نقطة قبل مواجهة ولفرهامبتون الاثنين).
وبعد تصريحات منطقية وواقعية عن أهمية فوز تحقق في أجواء صعبة، راح كلوب يستعيد ذكريات من نوع آخر تربط الماضي بالحاضر.
ونقل موقع “ليفربول إيكو” عن المدير الفني الألماني قوله إنه يعتبر أن أحد أكبر الأخطاء في مسيرته يتمثل في عدم التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، خلال فترة تدريبه لبوروسيا دورتموند.
وقاد كلوب دورتموند بين 2008 و2015، وقد كشف أنه اجتمع مع ماني في مكتبه بمفردهما خلال تلك الفترة، لكنه لم يتخذ خطوة استقدامه لدورتموند، نظرا لعدم تأكده حينها مما يمكن أن يضيفه السنغالي للفريق.
واعترف كلوب: “لقد ارتكبت بعض الأخطاء في حياتي، وأحد أكبر تلك الأخطاء تمثل في عدم التعاقد مع ساديو حين كنت في دورتموند”.
وأضاف: “كنا سويا في المكتب وتحدثت معه.. ولكن بعد ذلك لم أكن متأكدا وكان هذا خطأي حقا”.
“إنه لاعب رائع.. وقد منحتني الحياة فرصة ثانية للعمل معه، وأتمنى أن نستغلها معا”.
ولعب ماني، 26 عاما، لصفوف رد بول سالزبورغ في أعقاب أولمبياد 2012 في لندن، والتقى كلوب في 2014، لكن الأخير لم يهتم بضمه حينئذ، ليرحل إلى صفوف ساوثمبتون الإنجليزي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان مقابل 11.8 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار).
لكن كلوب عاد ليصحح غلطته في 2016 حين استعان بالسنغالي أخيرا لتدعيم فريق جديد يبنيه، ولكن مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (نحو 44 مليون دولار)، علما بأن ماني مدد مؤخرا تعاقده مع الفريق لمدة 5 أعوام أخرى.
ومنذ انضمامه إلى ليفربول ، خاض ماني 76 مباراة بالقميص الأحمر الشهير في الدوري الممتاز، و19 مباراة في دوري أبطال أوروبا، محرزا 31 هدفا.
سكاي نيوز