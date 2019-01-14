طفلة تكشف طريقة تعرضها للتحرش داخل (مسجد)

كشفت طفلة تبلغ من العمر (5) أعوام تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل شيخ خلوة داخل مسجد بمنطقة الشقيلاب جنوب الخرطوم .
وقالت المجني عليها عند مثولها أمس الأحد أمام قاضي محكمة الأسرة والطفل بامتداد الدرجة الثانية إن المتهم طلب منها الدخول معه الى غرفته بمسجد ليعطيها (بالونة)، وأضافت أنه اعتدى عليها وطلب منها عدم البكاء مشيرة الى أنها أخبرت والدتها التي ذهبت الى المسجد بحثاً عنه .
فيما استمعت المحكمة الى شهود الاتهام الذين أفادوا بأنه تفحصوا المكان الذي أشارت إليه المجني عليها فلم يجدوا الشيخ وبعد دقائق من وقوفهم أمام المسجد جاء الشيخ من الاتجاه المعاكس للمسجد .
وبحسب صحيفة السوداني حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الدفاع .
الخرطوم (كوش نيوز)