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مدارات, منوعات

2019/01/14

2019/01/14


بالفيديو.. حسناء خليجية تسيل لعاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطبخها (الكمونية) السودانية بطريقة مدهشة



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قدمت حسناء خليجية هدية للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال التي شهدها السودان مؤخراً, وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الهدية التي قدمتها الحسناء الخليجية كانت عبارة تقديمها (للكمونية) السودانية التي أجادت طبخها.

والكمونية هي أكلة معروفة وشهيرة في بعض الدول العربية مثل السودان وتونس والجزائر, لكن طريقة طبخها تختلف من دولة لأخرى.

وقد جاءت مكونات الطبخة التي أعدتها الحسناء الخليجية من البصل وزيت الزيتون إضافة للطماطم والفلفل وبعض البهارات, وذكرت خلال طبخها أن البعض يحب وضع اللحم مع “الكمونية” لكنها لم تفعل ذلك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للتعليقات الواردة فقد نجحت الفتاة الخليجية في فتح شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين بطبخها المميز للكمونية التي اكتسبت لون جميلة بعد تجهيزها على يد الحسناء, التي قدمت في ختام طبختها التهنئة للشعب السوداني بمناسبة عيد استقلاله وقالت “كل سنة وأهل السودان بألف خير.. وربنا يجعل سنة 2019 سنة مليئة بالحب والسعادة والسلام).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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3 التعليقات

      1. 1
        مستغرش

        2019/01/14 at 12:16 م (UTC 2) رابط التعليق

        كمونية القطر قام
        شكلها عزابية ………

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      2. 2
        بت البلد

        2019/01/14 at 3:05 م (UTC 2) رابط التعليق

        الا فى عيد الاضحى والله يستر السنة ماتكون فى اضحية من اصله

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      3. 3
        Ghost

        2019/01/14 at 6:26 م (UTC 2) رابط التعليق

        صدقتي يا بت البلد من السنة للسنه حليل زمن الدنيا بخيره كل شهر و شهرين نضبح
        #تسقط بس

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