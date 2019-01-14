قرار صادم من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي «كينو» عن صفوف بيراميدز في موسم الانتقالات الشتوية، قائلا: “كينو مستمر مع بيراميدز هذا الموسم، ولن يرحل”.
وقال تركي في تصريحات تلفزيونية: «بابي مفتوح لجميع الأندية المصرية والعربية من أجل توفير الدعم الكامل لها، خاصة على صعيد الدعم المالي، وذلك كوني رئيس الاتحاد العربي في المقام الأول وأن هذا الأمر يأتي ضمن أهم واجباتي الرئيسية».
وتابع:” تراجعت عن قرار ببيع نادي بيراميدز، رغم العرض الخيالي للصفقة والتي كانت تقدر بـ 43 مليون دولار من رجل أعمال خليجى، وفضلت الإبقاء على ملكيته للنادى والاستمرار فى رعايته”.
وكانت أنباء قد ترددت عن انتقال كينو للأهلي خلال انتقالات يناير الشتوية.
بوابة فيتو