حسام عاشور يغادر مران الأهلي .. تعرف على التفاصيل

غادر حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق، صباح اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته.
وكان اللاعب قد انتظم اليوم في تدريبات الكرة للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم، قبل أن يتعرض لإصابة اليوم، خلال مشاركته في التقسيمة، حيث غادر اللاعب ملعب التتش بالجزيرة، برفقة خالد محمود طبيب الفريق.
ويخضع عاشور في الوقت الحالي للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي لحسم موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لرحلة الجزائر غدا.
وتطير بعثة الأهلي إلى الجزائر صباح غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الأهلي يمتلك ٣ نقاط في بنك دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمس الأول على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة سجلها ناصر ماهر وعلي معلول.
بوابة فيتو