مفاجأة: الوالي سعى للتجديد للغربال ومجلس المريخ لم يستجيب

سبق وأن أطلق السيد جمال الوالي الرئيس السابق لنادي المريخ مبادرة قبل أيام لجمع المبلغ المالي اللازم لتجديد تعاقد محمد عبدالرحمن حتى يكون مجلس المريخ صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تسويق موهبة الغربال أو بالعدم يمكن للمريخ أن يحتفظ بهذا المهاجم المرعب الذي يحتاجه بشدة في ساحات التنافس العربي والأفريقي .
وأبدى الوالي وبحسب صحيفة الصدى استعداده تقديم دعم معتبر لإنجاح المبادرة واحتفاظ المريخ بالنجم الموهوب، لكن وجود شخصيات في مجلس المريخ تسعى بشتى السبل لقطع الطريق أمام أي مبادرة يقدمها الوالي حتى وإن كانت تصب في مصلحة النادي أدى الى عدم التفاعل مع المبادرة بعد أن أخدت معاداة الوالي منحى آخر تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد أن قدم البعض الحرب على الوالي على المصلحة العليا لنادي المريخ .
الخرطوم (كوش نيوز)