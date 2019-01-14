ترامب يطالب سـلفا كير بإعادة قبعـة بوش

شن الرئيس الامريكي دونالد ترامب هجوما على الرئيس سلفاكير ميارديت على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) طالبه فيه بإعادة قبعة راعي البقر التى منحها اليه الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن ..
وبحسب ما ورد في حساب غير رسمي للرئيس الامريكي فان جورج بوش كان في حالة من عدم الوعي عندما قام بمنح قبعة راعى البقر التى تعد ضمن مقتنيات البيت الابيض الى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ، وجرى تناول التغريدة على مستوى عالي في مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة رغم ان الحساب الذي تناول التغريدة غير رسمي او خاص بالرئيس الامريكي دونالد ترامب .
وبحسب ما افاد تقرير عن التغريدة فان المحرر في صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية (مارتن بارون) قد شرع في اجراء تحقيق صحفي حول كيفية قيام الرئيس الاسبق بوش بمنح قبعة خاصة بالبيت الابيض الى رئيس الجنوب، في وقت وجدت التغريدات تفاعلات هزلية غير عادية.
صحيفة الانتباهه.