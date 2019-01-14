ولايةالخرطوم.. متابعة لملفات أسواق البيع المخفض والنظافة

ناقش مجلس معتمدي ولاية الخرطوم في اجتماعه الراتب صباح اليوم بأمانة الحكومة – ملفي أسواق البيع المخفض ومتابعة ملف النظافة؛ حيث أمن والي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين في مايلي معاش الناس على الحلول السريعة والإسعافية ذات البدايات المحددة؛ وصولا لمسار تكاملي مؤسس وتوفر له ضمانات ومعينات النجاح والاستمرارية، مؤمنا على نجاح عملية البيع المخفض بتوفر عناصر الموقع والإدارة الجيدة، وتوفر المنتج من المصدر وإعفائه من الضرائب والرسوم؛ مما يقود لخدمة المواطن بحصوله على السلع المخفضة وتجهيز الخطط اللازمة من قبل المعتمدين؛ في ما يلي أسواق البيع المخفض لمناقشتها وإنزالها الى أرض الواقع.
ووجه الوالي فيما يلي أمر النظافة بإزالة التشوهات البصرية أمام المحال التجارية وتجهيز الطرق المؤدية إلى المراد؛ ضمانا لاستمرارية عملية النظافة وإزالة الأنقاض ونظافة الشوارع التي يتمركز بها النشاط التجاري والتنسيق مع مختلف الجهات المنوط بها أمر النظافة لإزالة الأنقاض، وأكد المجلس ضرورة توفر الرؤية الواضحة والموحدة الخاصة بمعاش الناس وضرورة تطوير الأسواق وتفعيلها بالصورة المطلوبة، كما أمن المجلس على استمرار عملية النظافة بمراحلها المختلفة في كل محليات الولاية واستنفار أئمة المساجد ومساهمتهم فيها والعمل علي تجهيز كل معينات العمل من الجهات ذات الصلة إنفاذا لملف النظافة.
سونا.