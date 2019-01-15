الممثلة المصرية ليلى علوي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 “أشهر متحرش في السينما المصرية” يكشف عن طلبه أثناء مشهد اغتصاب ليلى علوي