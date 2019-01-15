أظهر فيديو على الحساب الرسمي “بفيسبوك” للمطربة ندى محمد عثمان “القلعة” وهي تساعد مذيعة فرنسية على ارتداء الثوب السوداني، وذلك خلال مشاركتهما في حفل إطفاء الشمعة الأولى لمنظمة القلب الكبير لرعاية الأيتام والمتشردين بدولة تشاد.
ووفقاً لمشاهدة محررة كوش نيوز وجد الفيديو تفاعلاً واسعاً بين معجبي الفنانة بصفحتها “بفيسبوك” وعلق البعض بأن: ” الفنانة ندى القلعة بتنشر الثقافة السودانية بثوبها السوداني وأغانيها الحماسية خارج البلاد “.
وبحسب كوش نيوز، الثوب السوداني هو زي قومي يميز المرأة السودانية عن رصيفاتها من الجنسيات الأخرى. وينطق باللفظ الدارجي (التُوب )وهو جزء من التراث السوداني، يعبر عن الهوية والثقافة السودانية خاصة خارج السودان.
الثوب رمزاً للمرأة السودانية ، وهو عبارة عن قماش يتكون من عدد من الأمتار تتراوح بين 4 إلى 4 أمتار ونصف، يلبس فوق فستان بسيط تتناسق ألوانه مع ألوان الثوب وترتديه المرأة المتزوجة في الغالب ولذلك يمكن أن يستخدم للتميز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. وهو يعبر عن أناقتها. تتنوع خاماته و أنواعه، كالقطن والحرير والشيفون والبوليستر والثياب التي تعرف بالهزاز، ويتربع على عرش الثياب السودانية التوتال السويسري وذلك لجودته.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو .. الفنانة ندى (القلعة) تعلم أجنبية “لبس” الثوب السوداني
2 التعليقات
العامري الرفاعي
2019/01/15 at 10:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
انجاااااااااااااااز عظيم ..
فارغه وما عندك موضوع
بت البلد
2019/01/15 at 2:57 م (UTC 2) رابط التعليق
الناس فى شنو والحسانية فى شنو بدل ماتبحثى عن حلول للازمة الاقتصادية والمظاهرات والاحتجاجات قالت توب سودانى لفرنسية فااااااااااااااااااااااااااااااارغة بس