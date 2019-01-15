تجار يطلقون شعار (تقعد بس) على سلعهم

في خطوة طريفة وجدت المشاغلة والمزاح بين الحاضرين ، اقدم تاجر على تسمية عدد من السلع بمحلة بعبارة (تقعد بس) .
العبارة مستوحاة من الشعار الذي رفعه مؤيدو الرئيس البشير في الساحة الخضراء خلال الإسبوع الماضي ، في ردهم على الشباب الذين اطلقوا دعوة لإسقاط الحكومة تحت شعار (تسقط بس).
المحل المتخصص في بيع الثياب والأحذية الحريمي ، صاحبه قام بمشاغلة إحدى السيدات عندما سألته عن سعر أحد الثياب الجديدة فقال لها (ده أحدث ثوب واسمه تقعد بس) فضحكت وضحك الموجودين في المحل ، فقالت له ما دام هو كذلك ، فيجب أن يوزع مجاناً لمؤيدي (تقعد بس) فقال لها :
الأمر لم يقتصر على بائع الثياب فقط ، بل أصبح الشعار يطلق بشدة في كافة المنتجات ، وفي جميع المحلات كما انه أصبح حديث الساعة بين الناس كباراً وصغاراً .
احد المواطنين حكى لنا بحسب صحيفة آخر لحظة أنه كان برفقة مجموعة من أصدقائه بشارع النيل حتى ساعة متأخرة من الليل ، وعندما هم بالقيام قال له أصحابه في لحظة واحدة (تقعد بس) ، وضحكنا جميعنا في ذات اللحظة وقعدت معاهم إلى أن تحركنا جميعنا مع بعض .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
كاب الجداد
2019/01/15 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق
…. وتزوج الأمير ود النمير فاطنة السمحة وعاشوا في سلام ووئام
هههههههههه قطعتوا مصاريني بالضحك
ما هذه السطحية والسذاجة في التناول
حتى تلفيق القصص ما بتعرفوا
على العموم ورغم هذه النهاية السعيدة لقصتكم المنجورة، نقول ليكم …
تسقط بس