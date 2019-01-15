مدرب الجزائر: سنذهب لمصر للفوز بأمم أفريقيا 2019

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن تصريحاته السابقة بشأن استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019 تم تفسيرها بطريقة خاطئة.
جاء ذلك بعدما صرح بلماضي في وقت سابق أنه يُفضِّل إقامة بطولة أمم أفريقيا 2019 في جنوب أفريقيا وليس في مصر بسبب المناخ خلال شهر يونيو أثناء إقامة المسابقة.
وقال بلماضي في تصريحات تليفزيونية: “تصريحاتي السابقة لم تفهم في سياقها كالعادة، لقد قلت إنني أفضل جنوب أفريقيا بسبب المناخ المناسب هناك في شهر يونيو ما يساعد على تطبيق كرة جميلة، فهذه كانت مجرد أمنية واختيار مصر لن يغير شيئًا، لأننا سنذهب إلى هناك للمنافسة على اللقب أيضًا”.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد كشف عن منح مصر شرف تنظيم أمم أفريقيا بدلا من الكاميرون لعدم جاهزيتها.
بوابة فيتو