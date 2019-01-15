عروس تذرف الدموع ببحري .. أسرتها أجلت المناسبة بسبب الاحتجاجات واعتذرت للمدعوين

الاحتجاجات التي اندلعت الأحد الماضي ببحري ، تسببت في إلغاء حفل زفاف أحد الزيجات التي تزامن قيامها مع الاحتجاجات ، واضطر أهل العروسة غلى إلغاء الحفل ، بعد أن عجز اغلب المدعوين عن الحضر ، وهاتفت الأسرة المدعوين واعتذرت لهم ، وأخطرتهم بتأجيل المناسبة إلى حين آخر .
في ذلك الوقت كان العروس إيمان تذرف الدموع بسبب ما ترتب عليه التأجيل ، خاصة وأن أسرتها ستقوم بدفع كافة التكاليف مرة أخرى ، وأصيبت العروس في المساء بنوبة هستيرية وباتت تردد (ما عايزه أعرس ما عايزة أعرس) ، وتدخل عدد من أقربائها الذين حضروا من البلد لحضور المناسبة منذ الجمعة الماضي ، وطالبوها بالصبر والصلاة على النبي ، واحتساب أمرها لله وأن كل شيء مقدر .
أحد أقرباء العروس قال أن الزواج كان من المفترض قيامه منذ يوليو الماضي بحسب صحيفة آخر لحظة ، وتاجل نسبة لوفاة خال العريس ، لذلك تأجيله للمرة الثانية أدخل العروس في هذه الحالة ، خاصة وإن الصالة التي حجزوها ليوم المناسبة لم يجدوها بالساهل ، وهي صالة شهيرة ببحري .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
بت البلد
2019/01/15 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
صالة شنو ومدوعين شنو يعقدوا ليها وتمشى تتلم مع زوجها ودا المهم