أفراح عصام بعد انفصالها من زوجها الثاني تغير حالتها على (فيسبوك) إلى “علاقة مفتوحة”

عدلت الفنانة ونجمة برنامج (أغاني وأغاني) أفراح عصام، حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى علاقة مفتوحة بحسابها الرسمي “بفيسبوك” من غير أي كشف أو أفصاح عن الأسباب ولكن بحسب متابعات محررة كوش نيوز، أشارت التعليقات إلى انفصال الفنانة بعد زواج دام 6 شهور من زوجها، ويعد هذا الزوج الثاني للفنانة بعد ما أتفصلت من زوجها الأول الملحن المشهور.
ووفقاً لمتابعات كوش نيوز، تمنى أصدقاء الفنانة المقربين لها بصفحتها الرسمية “بفيسبوك” بداية جديدة وعلقت احدهن قائله لها : ” ربنا يعوضك بالأبرك والبيستاهلك” وأضافت : ( انا بحب المرأة القوية التي تختار راحتها وما بهمها شئ حتى لو عرست ألف مرة مابس اثنين ).
ويذكر أن الفنانة الشابة أفراح عصام خريجة برنامج (نجوم الغد) وإحدى المشاركات في برنامج (أغاني وأغاني).
الخرطوم (كوش نيوز)