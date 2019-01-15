تفاصيل جديدة في قضية هيئة مياه ولاية الخرطوم

كشف أستاذ جامعي مثل كشاهد دفاع عن المتهم الثاني في قضية اتهام مدير مياه ولاية الخرطوم السابق وصاحب شركة الرازي باستيراد مادة غير مطابقة للمواصفات، كشف عند مثوله أمس (الاثنين) أمام محكمة جرائم الفساد والمال العام بالخرطوم جنوب عن أنه قام بفحص المادة موضوع البلاغ ووجدها صالحة للاستعمال ولم تكن بها إشكالية.
وقدم دفاع المتهم الثاني في جلسة أمس مستند دفاع عبارة تقرير كلية الهندسة والذي يوضح فحص للمادة مبيناً أن المادة موضوع البلاغ صلبة وأن المادة الصلبة أفضل من السائلة وقبلت المحكمة المستند.
وكان المتهمون قد استوردوا (2400) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس عبر ميناء بورتسودان وهي غير صالحة للاستخدام.
صحيفة السوداني.