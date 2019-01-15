الهلال يفتح ملف مباراة العودة اليوم

يستأنف الهلال عصر اليوم بملعبه في أمدرمان تدريباته التحضيرية استعداداً لمباراة الإياب الإفريقية بالبطولة الكونفيدرالية التي يحل فيها الأزرق ضيفاً على فريق موكورا الرواندي مساء السبت المقبل في رواندا. ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني لفريق الهلال خلال مران اليوم على تكثيف التدريبات البدنية والفنية التكتيكية للاعبين بعد الراحة السلبية الممنوحة للاعبين أمس الإثنين، كما ينتظر أن يشهد تمرين الهلال تنفيذ تدريبات ترويحية للعناصر الأساسية وستتواصل تدريبات الأزرق بصورة يومية حتى موعد مباراة الإياب، حيث ينتظر أن ينقل الهلال تدريباته مساء الأربعاء إلى العاصمة الرواندية في طريقه لمعقل فريق موكورا، بينما سيجري الأزرق الخميس المقبل مرانه الرئيسي بملعب المباراة وهو المران الذي سيطمئن فيه الزعفوري على جاهزية التوليفة الأساسية..
الزعفوري: لم نحسم التأهل رغم الثلاثية
أشاد المدير الفني لفريق الهلال المدرب التونسي إراد الزعفوري بالنتيجة الإيجابية التي انتهت عليها مباراة الفريق أمام موكورا الرواندي في البطولة الكونفيدرالية، وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن لاعبيه أثبتوا أن قدراتهم التهديفية ليست فقط في البطولة المحلية وإنما في الإفريقية كذلك، واصفاً أداء الفريق بالمثالي، وأضاف: الخصم لعب بانضباط تكتيكي، ولديه خط دفاع جيد ولكننا نجحنا في التسجيل بمرماهم وصنعنا أكثر من فرصة، وحققنا في نهاية المطاف المطلوب بنتيجة إيجابية دون استقبال شباكنا لأي هدف. وعلق الزعفوري على أداء اللاعبين وقال إنهم كانوا جميعهم في الموعد وخص السموأل ميرغني الذي حد من خطورة الجبهة اليسرى للضيوف، التي تعتبر أفضل خطوطهم لا سيما في النواحي الهجومية، كما أشار مدرب الهلال إلى وجود بعض الأخطاء الفنية التي قطع بمعالجتها مع اللاعبين بشكل تدريجي.
ورغم الفوز العريض الذي حققه الأزرق أمس الأول، إلا أن الزعفوري رفض الجزم بتأهل الهلال، وقال إنه سيلعب في رواندا لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى تتمثل في المقام الأول بالحفاظ على الشباك نظيفة ومن ثم السعي لتسجيل هدف.
التونسي يجهز العناصر الشبابية في المحلية
يجابه فريق الهلال بسلسلة من المباريات التنافسية الضاغطة هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي حيث سيتجه الأزرق بعد ساعات إلى رواندا لأداء مباراة الإياب بالبطولة الكونفدرالية أمام موكورا الرواندي عصر السبت المقبل، ومن ثم ستعود البعثة منتصف الأسبوع المقبل إلى الخرطوم ليجابه الفريق بمباراة محلية ضاغطة أمام مريخ الفاشر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بالجوهرة الزرقاء، ومن ثم ستغادر بعثة الهلال إلى مدينة شندي شمال السودان لمواجهة الأهلي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، ليدخل الأزرق فبراير وهو مجابه بسلسلة من المباريات الضاغطة الأخرى سواء في الدوري المحلي أو مجموعات الكونفيدرالية حال نجح الأزرق في تخطي عقبة منافسه الرواندي.
هذا الضغط الكبير في المباريات يفرض على المدير الفني للهلال الاستعانة بجهود العناصر الشبابية لا سيما في البطولة المحلية التي يعتبرها الإطار الفني بمثابة الفرصة النموذجية لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للاستحقاق القاري.
بعثة الهلال تغادر فجر الغد لرواندا
تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال فجر يوم غدٍٍ الأربعاء إلى العاصمة الرواندية كيجالي، ومنها مباشرة صوب معقل فريق موكورا الرواندي، لمواجهة الفريق الرواندي في مباراة الإياب التي حدد لها الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم السبت المقبل.
ومن المنتظر أن تبدأ رحلة الهلال في الساعات الأولى من فجر الغد عبر الخطوط الإثيوبية من الخرطوم إلى أديس أبابا ومنها إلى رواندا.
صحيفة السوداني.