صندوق الإسكان يضع برنامجا تنفيذيا للعام 2019م

أكد الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام الصندوق للصندوق القومي للإسكان والتعميرعلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة من إنفاذ أهداف وخطط وبرامج الصندوق الرامية إلى تعزيز جهود الدولة في مجال دعم معاش الناس بتوفيرالسكن للفئات المستهدفة وتحريك سوق العمل والمهن والصناعات المرتبطة بالسكن والقطاع العقاري .
ودعا غلام الدين خلال ترؤسه اجتماع لمديري الإدارات بالصندوق بشأن مناقشة وضع برنامج تنفيذي للصندوق للعام 2019 إلى ضرورة تحديد أولويات العمل بحسب الحاجة والإمكانات والموارد المتاحة مع السعي في السير قدما لتعزيز الشراكات الداخلية والخارجية مع الجهات المعنية لاستقطاب التمويل والاهتمام بتقانات وبدائل البناء لتقليل التكلفة مع الجودة .
إلى ذلك أشاد الاجتماع بكل الذين ساهموا في المشروعات والإنجازات في مجال الإسكان، وأجاز الاجتماع خطة مرحلية تشتمل على برنامج تنفيذي يحوي ثلاثة برامج رئيسة للصندوق خلال العام 2019م تستهدف العاصمة والولايات وهي الإسكان ، والتعمير وإعادة التعمير ، والأشغال، وتضم بداخلها عدة مشروعات وأنشطة، ومن المقرر رفع الخطة لمجلس إدارة الصندوق للمناقشة والاعتماد .
سونا.