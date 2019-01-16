ريانا تقاضي والدها

وأقامت المغنية، واسمها الحقيقي روبن ريانا فينتي، دعوة أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس يوم الثلاثاء، متهمة والدها روبرتفينتي واثنين من شركائه بالتحايل والإعلانات المزيفة المرتبطة بشركته فينتي للـمواهب الترفيهية والإنتاج.
وطلبت ريانا، المولودة في باربادوس، والتي تستخدم العلامة التجارية فينتي، لبيع المواد التجميلية والملابس الداخلية والأحذية، من المحكمة أمرا يجبر والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.
وجاء في نص الدعوى أن ريانا “ليست لها أي صلة” بشركة فينتي للترفيه، ولكن الشركة تستغل اسمها وتصف نفسها بأنها مرتبطة بريانا.
سكاي نيوز
1 التعليقات
مساهر
2019/01/16 at 8:30 م (UTC 2) رابط التعليق
مالنا ومال ريانا ولا الزفت دي قامت قعدت ولا نطت البحر زاتو
دي اخبار تجبيهوا لينا اخبار فارغة مافيها موضوعية بس اثارة بس
وعي فكرة المغنية ريانا هذه من الكاسيات العاريات في امريكا ومعروفة بصورها العارية الفاضحة
في امريكا مقابل المال
استغفر الله في ستين الف دهية