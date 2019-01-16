موظفة تفقد وظيفتها بسبب “الزمام”

في حادثة غريبة بعض الشئ، قام صاحب عمل ومدير شركة خاصة بتخيير إحدى موظفاته بين مواصلة العمل في المؤسسة أو الاستغناء عن “الزمام”، الذي قامت بتركيبه حديثاً .
وبالعودة تفاصيل الواقعة قالت هبة: (إنها كانت معجبة منذ فترة بفكرة تركيب “زمام”، باعتباره عادة قديمة، كما أنه يعطي بعداً جمالياً للوجه، وعندما سنحت لها الفرصة في زواج ابن خالتها قامت “بقد الزمام” هي وعدد من بنات أهلها) .
وواصلت حديثها إنها وبعد إنتهاء المناسبة ومباشرتها لعملها شعرت بتغيير معاملة المدير لها، إلا إنها لم تأخذ الأمر بجدية، الى أن قام بمناداتها في مكتبه وقال لها: (طبعا أنا ما بحب أدخل في خصوصياتك، بس نحن شركة محترمة، وبنتعامل مع عملاء متدينين، ومن أنصار السنة، ومظهرك بهذا “الزمام” سيكون عائقاً أمام عملنا، لذلك أختاري بين خلعه وبين مواصلة العمل معنا) .
فقالت بصراحة ذهلت من طلب المدير، إلا أنني اتخذت القرار في لحظتها وتقدمت باستقالتي ولم يتردد في قبولها، هبه تأسفت على تفكير عدد من العقول التي مازالت رجعية رغم بلوغها مكانة علمية، وقالت وبحسب صحيفة آخر لحظة، أريد منكم إيصال رسالتي للجميع، لابد من أن يغض الرجل طرفه عن المرأة وما ترتديه، طالما أنه لا يخدش الحياء العام .
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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ابوعفان
2019/01/16 at 11:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
البسيهو بعد تطلعي من الدوام ….
يعتبر تبرج دا وزينه في مكان العمل .
ابو عبدالرحمن
2019/01/16 at 12:20 م (UTC 2) رابط التعليق
عفوا …زينة وليس تبرج…..زيو وزى أى خاتم أو غويشة. …وإذا أصلا أنت منعتو فى الدوام فكيف تنصحها بلبسو خارج الدوام؟ أنصح الأخت بمقاضاة المدير والمطالبة بمحاكمة المدير المزعوم…
الحاج سعد
2019/01/16 at 12:01 م (UTC 2) رابط التعليق
شوفي راي زوجة المدير
عزالدين وديدي
2019/01/16 at 12:13 م (UTC 2) رابط التعليق
تستاهلي الرفد من الخدمة زمام ايه تستقيلي عشان خاطره روحي اكلي الزمام
سودانى مغبووووون
2019/01/16 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق
الجمال الحقيقي ينبع من الداخل،
ومهما كانت الموضة والصرعات الجديدة التي تتسابق إليها الفتيات ،
فإنها ليست مناسبة لكل فتاة، و الكثير منها قد لا يتفق معك
بطلو ( قردنه ) .. بس الظاهر المدير رفدك وبعدها وراك السبب ..
اذا مابيهمك اكل عيشك . ….. ولا اذا ماعاجبك المرتب فرتقى بلا رسالتى للجميع .. بلا وهم
الياس عبدالله احمد
2019/01/16 at 12:35 م (UTC 2) رابط التعليق
اكيد انتي لبستي الزمام للجمال والتجمل وحسب راي الشرع ان المراه تتجمل فقط لزوجها فما الداعي ان تتجمل بالعمل لكي يعجب كافة الناس