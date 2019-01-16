شبح الانهيار يهدد قطاع وكالات السفر والسياحة

قررت وكالات السفر والسياحة ، الامتناع عن تجديد التصاديق السنوية بوزارة السياحة الولائية احتجاجاً على زيادة رسوم التصاديق السنوية التي وصفوها بـ(الكارثية) .!
وقال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة صديق المك في تصريح إن نسبة الزيادة في تصاديق ترخيص السياحة تجاوزت الـ(150%) ! .
وأتهم المك وزارة السياحة بولاية الخرطوم بأنها وراء زيادة الرسوم التي بلغت (10) آلاف جنيه بدلاً عن (4) آلاف ونصف جنيه ، إضافة لزيادات في تصديق رسوم الحج والعمرة ، ووصف رئيس الشعبة ، قرار الزيادات بالكارثي على القطاع ، مطالباً الوزارة بمراجعته ، وأردف: (إذا الوزارة لم تتراجع عن قرارها ، فإن جميع الوكالات لن تجدد تصاديقها لهذا العام ، وزاد بحسب صحيفة التيار: لو الحكومة عايزه تغلق الوكالات يجب أن تتفضل) ، وتوقع المك خروج العشرات من وكالات السفر من الخدمة حال إصرار الحكومة على تنفيذ القرار .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عادل
2019/01/16 at 5:05 م (UTC 2) رابط التعليق
( شبح الإنهيار ) دا ما شبح دا الإنهيار
ذاتو جانا وبالمناسبة كل القطاعات
مهددة بالإنهيار .
( سيولة – دقيق – وقود – دولار )