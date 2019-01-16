روبرتو كارلوس يحسم الجدل .. ويكشف الفرق بين صلاح الهداف ومحرز البرازيلي

أدلى النجم البرازيلي المعتزل روبيرتو كارلوس بدلوه في المقارنة التي تشغل حالياً الرأي العام العربي وخاصة المصري والجزائري، وهي تلك القائمة بين نجمي البلدين محمد صلاح لاعب ليفربول وجناح مانشستر سيتي رياض محرز.
وحلّ روبيرتو كارلوس أمس الإثنين ضيفاً في الجزائر، وذلك من أجل حضور حفل الكرة الذهبية الجزائرية، الذي تُنظّمه صحيفتا “الهداف” و”لوبيتور” الناطقة باللغة الفرنسية، في حفل سنوي لاختيار أحسن لاعب جزائري للعام.
وعقب وصوله إلى الجزائر، عقد أحسن ظهير أيسر في التاريخ حسب رأي غالبية المختصين، ندوة صحافية في فندق “الشيراتون” بالجزائر العاصمة، إذ تم طرح العديد من الأسئلة عليه، من بينها الجدل القائم حول المقارنة بين النجم المصري محمد صلاح ومنافسه في “البريميرليغ” رياض محرز، وقال روبرتو كارلوس في هذا الصدد: “صلاح يبقى صلاح هو لاعبٌ هداف، لكن عندما ترى محرز فكأنك تشاهد لاعباً برازيلياً”.
ولقيت رؤية لاعب ريال مدريد السابق تجاوباً كبيراً خاصة في الجزائر، إذ أن كثيرين وصفوا مقارنته بالدقيقة والمثالية، واعترف المتابعون بالحسّ التهديفي الذي يتمتع به الفرعون المصري ومقارعته لكبار الهدافين على مستوى الدوريات الكبرى، في حين أن لاعب ليستر سيتي السابق يتميز بتقنيات ومهارات عالية تصنفه كأحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم من هذا الجانب.
يُذكر أن جائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب جزائري، حسمها لاعب السد القطري بغداد بونجاح الذي تفوق في السباق النهائي على الثنائي يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي وظهير أيمن نيس الفرنسي، يوسف عطال، وهي الجائزة التي تسلّمها من يديّ روبيرتو كارلوس سهرة أمس.
العربي الجديد