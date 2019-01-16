بالصور .. صورة مميزة لبوغبا في “تحدي السنوات العشر”

شارك النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحدي “السنوات العشر” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر كل شخص صورتين له، واحدة حديثة والثانية قديمة قبل 10 أعوام.
واختار بوغبا الصورتين بقميص مانشستر يونايتد، فهو كان لاعبا في صفوف “المانيو”مع فريق الشباب ما بين 2009 إلى 2011، قبل أن يصعد للفريق الأول حتى 2012، ليرحل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي حيث بقي مع “السيدة العجوز” إلى 2016، قبل أن يعود إلى عرين “الشياطين الحمر” مجددا، بحسب ما ذكر موقع “سبورت 360” الرياضي.
ويجري الحديث حاليا عن مغادرة بوغبا للشياطين الحمر، حيث ذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن إدارة مانشستر يونايتد موافقة من حيث المبدأ على رحيل نجمها الفرنسي بول بوغبا للعودة لليوفي من جديد، ولكن بشرط الحصول على خدمات البرازيلي دوغلاس كوستا في المقابل.
وأشارت الصحيفة المقربة من يوفنتوس أن دوغلاس كوستا يعتبر أحد أهم لاعبي فريق البيانكونيري، ولكنه لا يقدم المستوى المنتظر منه هذا الموسم.
وأكملت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس قد توافق على هذا العرض من أجل استعادة بوغبا من جديد، ولكن حتى الآن لم يتحدد بعد هل ستحدث تلك الصفقة في الميركاتو الشتوي الحالي أو في الصيف.
سكاي نيوز