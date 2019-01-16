زيادة حصة الخرطوم من الدقيق إلي (50) ألف جوال يومياً

كشف إتحاد المخابز بالخرطوم عن زيادة حصة الولاية من الدقيق إلي (50) الف جوال، في وقت أكد فيه إنحسار أزمة الخبز بصورة كبيرة.
وقال يحي موسي رئيس الإتحاد لـ(smc) أن المطاحن ملتزمة بتوفير وإنسياب الدقيق للمخابز بالصورة المطلوبة، مشيراً إلي أن المطاحن تقوم بتوفير (47_50) الف جوال دقيق يومياً لولاية الخرطوم، مؤكداً توفر الدقيق بالمخابز وإنحسار الصفوف بها .
وأوضح موسي أن دعم الحكومة لسلعة الدقيق أسهم في إستمرار عمل المخابز وتوفير الخبز.
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
عمار
2019/01/16 at 8:03 م (UTC 2) رابط التعليق
تأكلون مالا تزرعون وتزرعون مالا تأكلون فبئس الناس أنتم.