لجنة التحقيق تستدعي اللاعب اليوم جلسة “الطائف” تنهي أزمة اللاعب محمد عبد الرحمن

أنهى رئيس القطاع الرياضي بالمريخ، اللوا كمال شقاق، أزمة مغادرة اللاعب محمد عبد الرحمن إلى الجزائر دون علم المسؤولين بالنادي.
وعقد عضو مجلس المريخ، اجتماعاً مطولاً مع اللاعب محمد عبد الرحمن بمنزله بضاحية الطائف بالخرطوم.
وحرص اللواء كمال شقاق، في بداية حديثه مع اللاعب محمد عبد الرحمن على تأكيد استمرارية تعاقد الأخير مع المريخ حتى أكتوبر من العام الجاري.
وقال شقاق للاعب ” إن المريخ يدعم مستقبله الكروي، ولا يمكن أن يقف في طريقه نحو الاحتراف، وأشار إلى أن هذه الخطوة تشجع المسؤولين وكل أنصار النادي على دعمه ومؤازرته باعتبار أنه لاعب طموح لكنه عاد وطالبه بضرورة عدم تخطي النادي في خطواته وأن تمضي كل الإجراءات باحترافية حتى يحافظ أي طرف على حقوقه”
وثمن رئيس القطاع الرياضي خلال حديثه مع الغربال المستويات الفنية التي يقدمها اللاعب مع المريخ وقال إن حرصهم علي محمد عبد الرحمن ينبع لكون أن الأخير حقق نجاحاً لافتاً خلال فترته مع المريخ وبالتالي لا بد أن يتم العض عليه بالنواجذ وإن احترف فإن ذلك ينبغي أن يكون عبر بوابة المريخ باعتبار أن التعاقد مازال مستمراً حتى اللحظة.
وأبلغ شقاق اللاعب محمد عبد الرحمن بشروع العديد من الأقطاب، ومجلس الإدارة وبعض الشخصيات في محاولات التجديد له بشكل جاد، وطالبه بالاستعداد لأجل الجلوس وقبول هذا المبدأ والتفاوض عقب ذلك، باعتبار أن المريخ يسعى للمحافظة عليه لكون أن موهبته لا تقدر بثمن.
ونفى شقاق للاعب وجود أي اتجاه لمعاقبته وقال إن القطاع الرياضي حرص على الجلوس معه لأنه يقدر طموحه وموهبته ويرغب في دعمه وليس تدميره وطالبه فقط بالاستمرار في الانضباط مع الفريق وتقدير المسؤولية الملقاة علي عاتقه.
وطالب رئيس القطاع الرياضي، اللاعب بالرد على محاولات التشكيك في مقدراته وإثبات ذاته أمام المولودية وقال له بالنص ” هذه المباراة تعني لك الكثير، وستفتح لك الأبواب نحو الاحتراف الذي تطلبه وتسعى إليه، وينبغي عليك الأداء بقوة باعتبار أن جماهير الفريق المنافس ستكون حريصة على متابعتك”
وأشاد شقاق، بحديث اللاعب محمد عبد الرحمن وتقديره لجماهير المريخ، وتأكيد محبته للنادي، وقال إن هذا الحديث لا يصدر إلا من لاعب كبير ومسؤول وقلبه على الفريق الذي يلعب له.
من جهته، اثنى اللاعب محمد عبد الرحمن على حديث اللواء كمال شقاق، واعتذر له ولجماهير النادي على أي قلق أو ضيق تسبب فيه، وقال إنه يرغب في الاحتراف باعتبار أن ذلك هو طموح أي لاعب سوداني ناجح وليس شخصه فقط..
وقال الغربال لشقاق بالنص ” إنه يرغب في الاحتراف ويتمنى أن يكون ذلك عبر بوابة المريخ، وينتظر من النادي التحرك بسرعة لحسم هذا الملف”
وشكر اللاعب، رئيس القطاع الرياضي على التعامل معه بصورة أبوية وعلى استقباله ودعمه في هذه الظروف التي يمر بها.
يشار إلى أن لجنة التحقيق التي كونها المجلس في حادثة مغادرة اللاعب، قررت استدعاء محمد عبد الرحمن في الثانية عشرة من نهار اليوم ” الأربعاء” وذلك لأجل استفساره حول بعض الجزئيات وحسم اللغط بصورة نهائية.
ونفي مصدر إداري رفيع أي اتجاه لمعاقبة اللاعب وقال إن الخطوات التي تقوم بها اللجنة طبيعية لجهة أنها سوف تصدر تقريراً يحوي كل جزئيات القضية، واللاعب طرف أساسي ولا بد من استدعائه.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
عارف
2019/01/17 at 6:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياخوي عندكم قروش كشكشوا ..ما عندكم افتح الله ..الراجل بتاع قروش ..قعد معاكم كن سنة ؟ باع الهلال العلموا الدوري وهو يافع بقروش الوالي ..عاوز تحنكوا بحكاية حب الشعار والمريخ …دا كلام ما بدخل الرأس ..ادفع ..ولا خلي الراجل اشوف ليه بيعة كبيرة