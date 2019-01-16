ضبط (5) سبائك ذهب مهربة عبر مطار الخرطوم

قال متحري عند مثوله أمام محكمة جمارك الخرطوم شمال، برئاسة القاضي “عاطف محمد عبد الله” أمس، في محاكمة متهمين بتهريب الذهب وتخريب الاقتصاد تم ضبطهم بمطار الخرطوم، بحوزتهم (5) سبائك ذهب مهربة على متن طائرة متجهة إلى أثيوبيا، وتلا المتحري المحضر للمحكمة أن الشاكي أبلغ بموجب عريضة أن المتهم الثاني سلم المتهم الأول كيساً بداخله كمية من الذهب بسلم طائرة أثيوبية متجهة إلى الإمارات، ولفت المتحري إلى أنه تم توقيف الطائرة قبل التحرك ليتم التفتيش وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما (5) سبائك ذهب تزن (14,7) كيلو جرام، وتوقيف المتهمين قيد التحري تحت مواد الاتهام (199/198) من قانون الجمارك و(21\5\80أ) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وتخريب الاقتصاد، تم تحديد جلسة أخرى للسير في الإجراءات.
صحيفة المجهر السياسي.