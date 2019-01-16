مشعوذة تحتال على طالبة وتستولي على أموالها ومجوهراتها

طوى القضاء السوداني ملف محاكمة متهمة بممارسة الدجل والشعوذة استولت على آلاف الدولارات والمصوغات الذهبية من إحدى الطالبات بعد ان اوهمتها على قدرتها على سحر افراد عائلتها وتزويجها من محبوبها وكانت محكمة الموضوع ببلدية شرق الخرطوم التى ترأسها القاضي ابراهيم خالد قد أمرت بفتح بلاغ فى مواجهة الشاكية نفسها باعتبارها شاركت فى عمليات الدجل والشعوذة واصدرت المحكمة فى مواجهة المتهمة والشاكية حكماً قضى بتغريمهما مبلغ (50) الف جنيه لكل واحدة منهما وفى حال عدم الدفع السجن (6) اشهر وأمرت المحكمة المتهمة برد المبالغ التى استولت عليها والبالغة (67) الف دولار بالاضافة الى قيمة المجوهرات الذهبية والتى قدرت بالدرهم الاماراتي على ان يتم تحصيل تلك الاموال وفقاً لنص المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية، وتم استئناف ملف القضية حتى المحكمة القومية العليا لتأتي قرارات محكمتى الاستئناف والعليا مؤيدة لقرار محكمة الموضوع .
تفاصيل القضية
بدأت القصة حينما تعرفت الشاكية وهى طالبة جامعية على شاب ونشأت بينهما قصة حب وبعدها قرر الشاب طلب يد الفتاة وبالفعل قام بذلك إلا انه فوجئ برفض اسرتها بحجة انه متزوج ولديه اسرة، ليقرر الشاب ترك محبوبته والمضي فى حال سبيله، ولكن عندها فقط جن جنون الفتاة التى كانت مصرة على الارتباط به وباتت تبحث عن اى طريق يوصلها اليه فقررت طرق باب الدجل والشعوذة بغرض سحر افراد عائلتها حتى يذعنوا لرغبتها ويبدوا موافقتهم على اقامة الزفاف . بينما هى تبحث التقت بالمتهمة التى تقيم بأرقى احياء بحرى فى منزل حالم تفوح من اركانه رائحة تشي بان تلك السيدة لديها روحانيات ولها القدرة على جلب الشريك وتزويج العوانس والعشاق فشعرت الشاكية انها قد وجدت ضالتها وجلست معها واخبرتها بما حدث معها وهنا فاجأت المشعوذة الفتاة بانها قادرة على تزويجها بحبيبها وانها ستقوم باعداد تعاويذ خاصة بها ستمكنهما من اتمام زفافها رغم أنف الرافضين الذين لن يجدوا سوى الانصياع لرغبة الفتاة ولكن عليها ان تدفع لها مبالغ مالية وحددتها لها بالفعل لم تتردد الفتاة فى سبيل الارتباط بعشيقها من فعل كل مايطلب منها .
احتيال وشعوذة
أصبحت المشعوذة تمارس سحرها المزعوم على الفتاة وهي تحتال عليها وفى كل مرة تطالبها بالمزيد حتى قاربت الاموال المنهوبة عن طريق الدجل نحو (93) الف دولار، وحينما نفدت المبالغ المالية باتت تستولى منها على مجوهراتها وباتت الأموال تتراكم حتى سلمتها الفتاة آخر مالديها من مجوهرات باهظة الثمن وحينما فشلت كل مخططات المشعوذة لجأت الشابة للشرطة لاسترداد اموالها بعدما تيقنت من انها راحت ضحية لدجالة خطيرة، ولم تتردد شرطة النظام العام فى نصب كمين محكمة للدجالة وعن طريق مبلغ الكمين الذى تم ترقيمه فى النيابة والبالغ (5) آلاف دولار تم الايقاع بالمتهمة وبحوزتها مبلغ الكمين وتم التحرى معها وتقديمها للمحكمة التى اصدرت حكمها المذكور آنفاً بعد ان ادانتها محكمة الموضوع تحت المادة 22 نظام عام المتعلقة بالدجل والشعوذة والمادة 178 ق ج المتعلقة بالاحتيال وتم تأييد العقوبة والادانة بواسطة محكمتي الاستئناف والقومية العليا .
صحيفة الانتباهه.