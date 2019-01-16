السعودية تؤكد وقوفها مع الحكومة السودانية

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، وقوفها الدائم إلى جانب الحكومة والشعب السوداني، وجدّد سفير خادم الحرمين لدى الخرطوم، علي بن حسن، التأكيد على دعم المملكة حتى تتمكن البلاد من المضي في تحقيق الاستقرار والأمن.
وقال السفير السعودي، في تصريحات لـ”الشروق”عقب لقائه ضمن سفراء المجموعة العربية، بمساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، إن الحكومة السودانية قدمت لهم تنويراً شاملاً عن الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وأضاف “مساعد الرئيس قدم لنا إيجازاً متكاملاً عن ما يمر به السودان من أزمة اقتصادية وما قامت به الحكومة من إجراءات فاعله لحلها”، وذكر أن هنالك جهوداً كبيرة تُبذل لحلها، وأيضاً هناك جهود سياسية للتحضير لانتخابات 2020 المقبلة.
ونوه إلى أن” مساعد الرئيس أكد على أن رؤية الحكومة تقوم على أن يكون الحوار هو أساس العملية السلمية في السودان”.
ولفت إلى أن سفراء المجموعة العربية أكدوا خلال اللقاء، وقوف بلدانهم مع السودان والحفاظ على أمنه واستقراره.
ومضى بالقول” الأزمة التي يشهدها السودان أزمة تمر بها كل الدول وتخرج منها”.
وتابع” نشكر الحكومة السودانية على تقديم التنوير واعتبره بداية للتواصل بين المسؤولين الحكوميين والسفراء، لأخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية.
شبكة الشروق
2 التعليقات
واحد ساي
2019/01/16 at 9:49 م (UTC 2) رابط التعليق
قوم لف ياخ.. انا لو رئيس كان سحبت جيشي وخليت الحوثي يبت الليله ف الرياض ب جيشه… لأنه الشعب السوداني يعاني وانتوا تدفع مليارات الدولارات ل مصر
ادريس
2019/01/16 at 10:01 م (UTC 2) رابط التعليق
التحية لخادم الحرمين الشريفين ونؤكد بأننا مع امن واستقرار المملكة…