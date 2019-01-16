سوداني يسأل المغتربين “جاي السعودية” ماذا أحضر معي، طالع الإجابات المُدهشة لاستفساره

تلقى سوداني قادم للعمل بالمملكة العربية السعودية، ردود مدهشة، بعد طرحه لاستفسار بقروب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يضم عشرات الآلاف من المغتربين السودانيين بالسعودية، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وجاءت معظم الردود معبرة عن معاناة السودانيين بالغربة، محبطة، فكانت الإجابات المدهشة على سؤاله الذي طرحه”جاي السعودية للعمل جديد، أجيب معاي شنو”? كالآتي : جيب معاك “كفنك”، جيب معاك شوال صبر، ماتجي نهائي ، مناديل ورق، جيب معاك حبوب ضغط هنا الناس الكبار عقلهم زي الشفع الهينه بتزعلوا منك، “خلي كرامتك هناك وتعال بتظبط، “جيب معاك مصاريفك في إشارة لما يعانونه من فلس”.
فيما جاءت الوصايا كالآتي: “جيب معاك باقي عفشك لانو الرجعة صعبة، وودع الأهل لعشر سنوات اقل شئ ثم بعد ذلك تستعد لمواصلة عشرات السنين الأخرى”.
“قبل ما تجي اعمل الوداع الأخير، وسلم كل الأمانات العندك وأكتب وصيتك والسلام”، “الكفيل قوليهو بابا وكسر تلج كتير”، حا تشبع من جاكم أحد، فيما أجابه أحدهم : “تعال وربنا يوفقك يا اخوي ياكمان أمورك وضحت، ياكمان بقيت مدير قروب”.
الخرطوم (كوش نيوز)