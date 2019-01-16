استعان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل صوتي منسوب للإعلامية هبه المهندس وذلك لإلهاب حماس المتظاهرين حيث تم عنونة الفيديو الصوتي بالعبارة (الفينا مشهودة – هبة المهندس) .
وكان التسجيل الصوتي المنسوب للمهندس يقدم قراءة وإلقاء شعري للقصيدة الوطنية (الفينا مشهودة) للشاعر الكبير محمد علي أبو قطاطي والتي قدمها كأغنية الفنان عبد العزيز محمد داؤود .
صاحب الإلقاء الصوتي للقصيدة مجموعة من الصور المتنوعة للاحتجاجات التي انتظمت عدد من المدن السودانية ظهرت فيها بعض الصور اللافتة التي أصبحت أيقونات للاحتجاجات مثل صورة الشاب الذي جعل فتاة تصعد على كتفه .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: نشطاء يستعينون بصوت المذيعة هبه المهندس لإلهاب حماس المتظاهرين